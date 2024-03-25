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1115 % ارتفاع التخليص على رؤوس القاطرات العام الماضي

3/25/2024 8:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات التخليص على رؤوس القاطرات خلال العام الماضي 2023، حيث تم التخليص على 1738 رأس قاطرة من المنطقة الحرة بالزرقاء.
وبين أن حجم التخليص خلال العام الماضي يمثل قفزة هائلة بنسبة وصلت إلى 1115 بالمئة، مقارنة بـ 143 رأس قاطرة في العام 2022، فيما أن حجم التخليص في عام 2021 بلغ 408 رؤوس قاطرات، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الكبير جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من ثماني سنوات قبل سنة التخليص، إذ أن هذا القرار خطوة مهمة للغاية في دعم قطاع الشحن وتحديث الأسطول، ما يعود بالكبيرة على القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وأكد البستنجي أن هذا القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة، التي أكدت أهمية السماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمر صنعها على سبع سنوات، لتعزيز الكفاءة والأداء داخل قطاع الشحن وتعزيز تنافسيته إقليميا.













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