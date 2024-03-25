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أنشيلوتي يعلق عن حسم ريال مدريد صفقة مبابي

3/25/2024 8:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدلى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بتصريحات مثيرة عن تعاقد النادي الإسباني مع كيليان مبابي في الصيف المقبل.
وجاء الاتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.
ويأتي قرار مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، في الوقت الذي قدم له باريس سان جيرمان أكثر من عرض، ليصل راتبه حال وافق على التجديد لـ100 مليون يورو سنويا.
ويحق لمبابي منذ شهر يناير الماضي، التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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وسيحصل كيليان مبابي بحسب التسريبات على راتب سنوي قريب مما يحصل عليه الثنائي فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، خاصة أنهما يحصلان على 13 مليون يورو.
وأدرج ريال مدريد مكافأة في عقد مبابي تبلغ 100 مليون يورو، سيتم دفعها على 5 أقساط لمدة 5 سنوات طوال مدة تعاقده.
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وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية نقلها فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس": "سعيد بأن مبابي سيكون في فريقك الموسم المقبل؟ أنا سعيد بتواجدي في ريال مدريد، الشيء المهم هو ريال مدريد".
ومن المقرر أن يعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي قبل بطولة اليورو في يونيو المقبل.

ملاعب

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