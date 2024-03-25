احتجاجات مواطنين في محيط سفارة الاحتلال حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) عقب فضّها .. تجدد المظاهرات بمحيط السفارة الاسرائيلية في الاردن و محاصرة سفارة الكيان الصهيوني بشجاعة وبسالة الشعب الاردني
الحدث الذي لقي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ..
علّق جو: لقد تجاوزت الفظائع التي ترتكبها إسرائيل الآن كل الحدود، ويجب على عامة الناس في المنطقة العربية النزول إلى الشوارع والاحتجاج، وسيتعين على عامة الناس أن يخرجوا من هواتفهم المحمولة ويتحملوا المسؤولية حتى توقف إسرائيل الحرب.
و قالت شيماء : المطلوب ثوره ومظاهرات واعتصامات يوميا
و قال بكر: هذه المظاهرات ترعب الصهاينة لان من الممكن ان تتسع وتكون نتيجتها إزاحة عملاءهم الذين يحكمون البلاد العربية
و اضاف احمد : ان شالله تكون بدايه الشراره ..للشعوب العربيه كلها..
و نشر سعد : تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي
لعلها صحوة..
و قال حمدي: في ظل الصمت المخزي لبقية العرب!!!! موقف مشرف يسجل للشعب الأردني.
و نختمها مع دوما : اهل الاردن لا تتركو اهل فلسطين و الله انكم قادرون و الله اكبر قادرون أن تجبرو المحتل على الخضوع.
كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم..
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · احتجاجات مواطنين في محيط سفارة الاحتلال حديث مواقع التواصل
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