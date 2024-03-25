احتجاجات مواطنين في محيط سفارة الاحتلال حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) عقب فضّها .. تجدد المظاهرات بمحيط السفارة الاسرائيلية في الاردن و محاصرة سفارة الكيان الصهيوني بشجاعة وبسالة الشعب الاردنيالحدث الذي لقي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ..

علّق جو: لقد تجاوزت الفظائع التي ترتكبها إسرائيل الآن كل الحدود، ويجب على عامة الناس في المنطقة العربية النزول إلى الشوارع والاحتجاج، وسيتعين على عامة الناس أن يخرجوا من هواتفهم المحمولة ويتحملوا المسؤولية حتى توقف إسرائيل الحرب.

و قالت شيماء : المطلوب ثوره ومظاهرات واعتصامات يوميا

و قال بكر: هذه المظاهرات ترعب الصهاينة لان من الممكن ان تتسع وتكون نتيجتها إزاحة عملاءهم الذين يحكمون البلاد العربية

و اضاف احمد : ان شالله تكون بدايه الشراره ..للشعوب العربيه كلها..

و نشر سعد : تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي

لعلها صحوة..

و قال حمدي: في ظل الصمت المخزي لبقية العرب!!!! موقف مشرف يسجل للشعب الأردني.

و نختمها مع دوما : اهل الاردن لا تتركو اهل فلسطين و الله انكم قادرون و الله اكبر قادرون أن تجبرو المحتل على الخضوع.



كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم..

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · احتجاجات مواطنين في محيط سفارة الاحتلال حديث مواقع التواصل