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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

3/25/2024 8:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.42 % إلى مستوى 2473 نقطة.


وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1842 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.


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