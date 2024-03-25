بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.42 % إلى مستوى 2473 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1842 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
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