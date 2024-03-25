داهوا تكنولوجي الشرق الأوسط تتوسع في المنطقة انطلاقا من الإمارات

أعلنت شركة «داهوا» للتقنية الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو، عن خطة للتوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها لديها نشاط كبير في السوق الإماراتية منذ سنوات وقامت خلال يناير الماضي بافتتاح مكتبها في دبي.

وكشفت الشركة عن تعاونها الاستراتيجي، في مشروع مشترك جديد، مع شركة التكنولوجيا السعودية «آلات - ALAT»، مما يعزز التزامها بالتنمية والنمو في المنطقة، في الفضاء التكنولوجي. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب توسع «داهوا» الأخير في المنطقة.

ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة لشركة «داهوا» للتكنولوجيا حيث إنها تشرع في تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء المصممة خصيصا للمدن والمؤسسات الذكية في المملكة العربية السعودية بعد توسعها الأخير في المنطقة، وذلك وفقا لغاري لي، نائب رئيس «داهوا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير العام لشركة «داهوا» المملكة العربية السعودية.

وستستثمر «داهوا تكنولوجي» و «آلات» مبلغ 200 مليون دولار (734 مليون درهم) لتحقيق أهدافهما، ومن توقع طرح المنتج الأول بحلول نهاية عام 2024.

وقال غاري لي، مسلطا الضوء على سبب كون المملكة واحدة من «أهم الأسواق» في «داهوا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نتخذ القرارات بناءً على الأهداف التي تمتلكها أسواقنا الرئيسية. إن هذا التعاون الأخير لنا مدفوع تمامًا بالخطط الكبرى للمملكة العربية السعودية لجعل اقتصادها متنوعًا، وتشجيع الأفكار الجديدة، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا. إن تركيز الحكومة على المدن الذكية والمشاريع الكبيرة يتناسب تمامًا مع ما نؤمن به، وفي (داهوا)، نرى أنها فرصة عظيمة لنا لعرض خبرتنا في حلول الفيديو الذكية بينما نعمل معًا لتحقيق نتائج إيجابية وذات معنى كجزء من سعي السعودية نحو مستقبل أكثر أمانًا وذكاءً، وتشكل كل هذه الأهداف ركائز أساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وستواصل شركة «داهوا» التابعة في المملكة العربية السعودية، العمل بشكل مستقل، مما يضمن تقديم خدمات سلسة للعملاء. ومن شأن إنشاء المشروع المشترك أن يعزز قدرات التصنيع في المنطقة دون المساس بالعمليات اليومية أو استراتيجيات العلامات التجارية.

وفي البداية، سيكون التركيز على تصنيع المنتجات القائمة على مشاريع الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع خطط للتوسع في منتجات التوزيع والفئات الأخرى في المستقبل. وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بشأن استخدام العلامة التجارية، ستظل «داهوا» ملتزمة بإعطاء الأولوية لوجود علامتها التجارية.

وأضاف لي: «سيبقى نموذج المبيعات دون تغيير، مما يضمن الاستمرارية للموزعين المحليين ومتكاملي الأنظمة والمستخدمين النهائيين، ويمكن للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك عملاؤنا الحاليون هنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتوقعوا وصولاً معززًا إلى حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة للأشياء المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة».

وستعمل منشأة التصنيع التابعة للمشروع المشترك على تبسيط سلاسل التوريد المحلية، وتسريع تسليم المنتجات للمشاريع في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على نطاق أوسع.

وستدعم كل من «داهوا تكنولوجي» و «آلات» وهي شركة PIF تم تأسيسها مؤخرًا، تمكين التكنولوجيا ومختبرات الاختبار ومراكز العرض وتصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة كجزء من المشروع المشترك الجديد لإنتاج وتسويق حلول لاستخدامات السلامة والمراقبة القابلة للتطبيق، في المدن الذكية، وكذلك المباني الذكية وتطبيقات المؤسسات.

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