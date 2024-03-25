دبي للجواد العربي ترسي قواعد النجاح التنظيمي للبطولة في رمضان



أكد قصي عبيد الله، المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن النسخة الـ21 من البطولة وضعت أسس نجاح وقواعد تحفيز خاصة لدول الخليج في تنظيم البطولات المماثلة خلال شهر رمضان المبارك.

واختتمت أمسِ الإثنين منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بمركز دبي التجاري، بمشاركة 205 من أبرز الخيول المنحدرة من أرقى سلالات الخيل من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم جميع دول الخليج العربي، تنافسوا على جوائز مجموعها 4 ملايين دولار.

وفرضت خيول الإمارات تفوقها على البطولة بالحصول على 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما حصلت سويسرا على 3 ذهبيات، والسعودية على فضيتين، وقطر على برونزية.

وأوضح قصي عبيد الله أنه برغم إقامة البطولة في شهر رمضان الكريم، لأول مرة، وما ترتب عليه من تعديل مواعيد إقامة المنافسات إلى الفترة المسائية، بعد الإفطار، بدلا من التوقيتات السابقة في فترات النهار، إلا أن الإقبال على المشاركة كان متميزاً.

وقال: "أثبتت هذه النسخة نجاحا كبيرا، وحضورا قويا في ظل مشاركة 205 خيول حضروا للمشاركة من مختلف دول العالم، من بينهم 6 خيول أبطال عالم، إضافة إلى 50 خيلاً ممن سبق لها الفوز ببطولات محلية ودولية، علاوة على المشاركة المحلية المتميزة، وهو ما انعكس بمستوى متميز من المنافسة في جميع الفئات".

وأضاف: "كان من أبرز سمات هذه النسخة أيضا مشاركة الجياد من كل دول الخليج ممثلين في السعودية وقطر والكويت والبحرين، علاوة على خيول الإمارات، حيث كانت هناك رغبة في التعرف عن قرب عن تنظيم البطولة تزامنا مع الشهر الكريم، على اعتبار أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي، هي أول من تزامن موعدها مع شهر رمضان، قبل باقي البطولات في الخليج".

وأوضح أن جميع المشاركين عبروا عن سعادتهم بأجواء البطولة في شهر رمضان، رغم امتداد الأشواط التأهيلية على مدار أول يومين إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية بما انعكس على توزيع الميداليات على أكثر من مربط في أكثر من دولة، وأن مرابط الإمارات أكدت تميزها وريادتها في هذه الرياضة على مستوى العالم.





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