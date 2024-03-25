داني ألفيش يدفع الكفالة ويغادر السجن

أعلنت محكمة برشلونة الاثنين أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في فبراير الماضي

دفع كفالة قدرها مليون يورو وسيتمكن من مغادرة السجن.

وحُكم على ألفيش (40 عامًا) أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في العالم، الشهر الماضي بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022.

وفي خطوة مفاجئة، وافقت محكمة في برشلونة الأربعاء على طلبه بالإفراج الموقت أثناء النظر في استئنافه بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وتقديم نفسه إلى المحكمة "أسبوعياً".

لكن بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس، وهو الموعد النهائي لدفع الكفالة، لم يُحوّل ممثلو ألفيش الأموال، والأمر ذاته الجمعة فبقي في السجن حتى مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت المحكمة في بيان "نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة".

وتجمّعت طواقم التلفزيون خارج سجن بريانس 2 شمال غرب برشلونة حيث يحتجز ألفيش لالتقاط لحظة إطلاق سراحه المتوقع خلال الساعات المقبلة.

وأدخل ألفيش إلى السجن منذ إلقاء القبض عليه في يناير 2023. وطلب فريقه القانوني مراراً إطلاق سراحه بكفالة، لكن المحكمة رفضت الطلب دائماً على أساس أنه قد يهرب.

ولا تقوم البرازيل بتسليم مواطنيها عندما يُحكم عليهم في بلدان أخرى.

واستأنف المدعون العامون ومحامية الضحية إستر غارسيا قرار المحكمة إطلاق سراح ألفيش بكفالة.

وقالت غارسيا للصحافيين الأسبوع الماضي "هذا يبعث برسالة مفادها أن هناك عدالة للأغنياء، وحتى لو كانت هناك إدانة إذا دفعت الكفالة فلن تكون هناك عواقب جنائية".

وأضافت "هذه رسالة خطيرة جدا للمجتمع"، موضحة أن موكلتها "غاضبة جدا ويائسة جدا ومحبطة جدا".

وقالت الضحية التي أدلت بشهادتها خلف ستار لحماية هويتها خلال المحاكمة، إن ألفيش أجبرها بعنف على ممارسة الجنس في حمام خاص بالملهى الليلي على الرغم من توسلها إليه للسماح لها بالرحيل، مما تسبب لها في "الألم والرعب"، وفق ممثلي النيابة العامة.

وقال محامو ألفيش إن الضحية "التصقت" باللاعب أثناء رقصه في الملهى الليلي، قائلين إنه كان هناك "انجذاب جنسي" بينهما.

لكن المحكمة قالت في قرارها المؤلف من 61 صفحة إن ذلك لا يعني "موافقتها على أي شيء حدث لاحقا".

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