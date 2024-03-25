بعد عام من الانتظار.. أومودا سي 5 تظهر لأول مرة في الإمارات

كشفت أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات التي تُشكل مستقبل السفر، عن وصول سيارتين جديدتين من طراز أومودا سي 5 إلى الأسواق الإماراتية.

ومنذ أن تم الإعلان عنهما في المنطقة، حظيت أومودا باهتمام بالغ من قِبل جيل الشباب من المستهلكين، وذلك بفضل تصميمها المبتكر والمزايا الذكية، والآن أتت الفرصة لهؤلاء المستهلكين لتجربة أومودا سي 5 بشكل مباشر، الأمر الذي يُشكل علامة فارقة في رحلة التوسع العالمية لشركة أومودا.

أومودا سي 5 تُدشن حضورها في الإمارات

تُعد أومودا سي 5 سيارة كروس أوفر متعددة الاستخدامات بتصميم مذهل وأداء متقدم في مجال السلامة، وتتميز أومودا سي 5 بتصميم خارجي فريد يتضمن شبكة مصفوفية هندسية مقطوعة بالألماس وعجلات ذات لونين مقاس 18 بوصة، ما يُجسد استكشاف أومودا لجماليات المستقبل.

علاوة على ذلك، تُقدم لغة التصميم «الفن في الحركة» تأثيراً بصرياً عصرياً ورائداً، أصبح أحد أبرز معالم التعرف على مستخدم أومودا على نطاق واسع.

وبالحديث عن مزايا السلامة، تتميز أومودا سي 5 بتصميمها الآمن الذي يشتمل على نسبة عالية من الفولاذ عالي القوة في هيكلها، إضافة إلى 6 وسائد هوائية.

كما أنها مجهزة بأحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

(ADAS) 4.0 ونظام كاميرا بانورامي 360 درجة، ما يوفر حماية سلامة شاملة ثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك، تتوافق أومودا سي 5 مع معايير السلامة من فئة 5 نجوم في مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك E-NCAP وA-NCAP، مما يضمن أعلى مستويات السلامة لكل من السائقين والركاب.

إن الانتشار السريع لطراز أومودا سي 5 في سوق الإماراتية لا يعكس فقط التقدم والتوسع الاستراتيجي للعلامة التجارية، بل يؤكد أيضاً على براعتها في تعزيز حضور علامتها التجارية خارجياً. مع وصول اومودا سي 5، يستعد فريق اومودا الإمارات لعقد اجتماعه الافتتاحي خارج الإنترنت بحلول نهاية مارس.

وسيُتيح هذا الحدث لوسائل الإعلام والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تجربة تصميم أومودا المتطور وتقنياتها الرائدة، الأمر الذي يعد ببداية عصر جديد من القيادة الذكية.

طراز أومودا سي 5: قصة نجاح داخل الأسواق العالمية

لم تقتصر أخبار أومودا السارة في الربع الأول من عام 2024 على طراز أومودا سي 5 الذي يعمل بالبنزين فقط، بل شملت أيضاً طراز أومودا E5 الكهربائي بالكامل من أومودا وجايكو.

منذ إطلاقها في أبريل 2023، استحوذت أومودا إي 5 على اهتمام ما يقرب من 20 دولة ومنطقة حول العالم.

وفي عام 2024، واصلت أومودا إي 5 تألقها في أسواق جديدة مثل تشيلي، إندونيسيا، إسبانيا وماليزيا، وحافظت على مكانتها كشركة رائدة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة المحلية.

وفيما بتعلق بالطلب داخل الأسواق، حققت اومودا إي 5 نجاحاً هائلاً في إندونيسيا، حيث تجاوزت 2300 طلب في شهر واحد فقط من إطلاقها. وعزز هذا النجاح من مكانتها كأفضل طراز مبيعاً في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (IIMS) هذا العام، حيث تم تأمين 80% من الطلبات. لا يُعد نجاح اومودا إي 5 في جنوب شرق آسيا مجرد مصادفة، بل هو نتيجة لفهم عميق لمتطلبات للسوق وتحديد دقيق للموقع. فقد ساهم تصميمها الأنيق والمتطلع إلى المستقبل، إلى جانب المزايا الذكية واستراتيجية المنتج المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، بشكل جماعي في أدائها الرائع.

بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار اومودا الملحوظ لأول مرة في الأسواق الرئيسية مثل تشيلي وماليزيا وإسبانيا في عام 2024 إلى توسيع تواجدها في سوق أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وبالتالي تعزيز جهود التوسع الاستراتيجي العالمي.

لم تقتصر شعبية اومودا إي 5 على المستهلكين فقط، بل حظيت أيضاً باعتراف ودعم العديد من القادة الوطنيين، حيث يتوافق مفهومها المبتكر للطاقة الجديدة والتكنولوجيا مع استراتيجيات التنمية الخضراء المنخفضة الكربون في البلدان في جميع أنحاء العالم. وتلعب اومودا إي 5 دوراً محورياً في تشكيل مستقبل مستدام عبر مختلف الدول والمناطق.

في فبراير 2024، عقدت اومودا مؤتمراً صحفياً ناجحاً في مدريد، إسبانيا، بمناسبة دخولها الرسمي إلى السوق الأوروبية، وحضر الحدث خايمي مارتينيز مونيوز، المدير العام للترويج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب 28 مسؤولاً حكومياً إسبانياً آخر. وأشادوا جميعاً بشدة بقيادة اومودا الابتكارية في قطاع التنقل الأخضر المحلي، مما ضخ زخماً قوياً في التطوير المستقبلي لاومودا في السوق الأوروبية.

خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (IIMS)، قام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيارة جناح اومودا واختبر بشكل مباشر التكنولوجيا الكهربائية النقية المتطورة والذكاء المتقدم لاومودا إي 5. هذه الزيارة الموقرة لا تؤكد فقط على التميز التكنولوجي لاومودا إي 5، ولكنها تحظى أيضاً بإشادة واسعة النطاق لاومودا في الأسواق العالمية.

وفي غضون شهر واحد فقط، حصلت اومودا إي 5 على أوسمة من اثنين من القادة والسياسيين الوطنيين، مما أظهر مكانتها البارزة في قطاع الطاقة الجديد. جدير بالذكر أنه من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، تقود اومودا إي 5 تقدم التنقل الأخضر العالمي بجودتها الاستثنائية وروحها المبتكرة.

أومودا على أعتاب إنشاء نموذج عمل جديد

في الختام، تُعرف اومودا وجايكو بجودة منتجاتها التي أثبتتها اختبارات صارمة، ونالت إعجاباً كبيراً في مختلف أنحاء العالم. ويُمثل طرح سيارتين من طراز اومودا سي 5 في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية تواجد الشركة في المنطقة. وتعتزم اومودا وجايكو الكشف عن خططها المستقبلية خلال اجتماع يُعقد في نهاية شهر مارس. ومن المتوقع أن تُتيح الشركة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تجربة سيارتي اومودا سي 5 واومودا إي 5 بشكل رسمي في القريب العاجل.

تعتزم اومودا وجايكو إطلاق فرعاً جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم متميز للتجار، وتزويد المستهلكين بخدمات ما قبل وبعد البيع على أعلى مستوى. وتتمتع الشركة التابعة بإمكانات واعدة وتلتزم بتحقيق رضا العملاء، بينما يتمتع الشركاء التجاريون بخبرة واسعة في مجال المبيعات. وبفضل هذا التحالف القوي، يتوقع أن تُحدث اومودا وجايكو تأثيراً كبيراً في سوق الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز