المجلس الوطني الاتحادي يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في موسكو

أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن استنكاره وإدانته للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة.

وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في رسالتي تضامن بعث بهما إلى فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما لروسيا: «ببالغ الأسى وشديد الاستنكار، تلقينا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وراح ضحيته الكثير من الأبرياء».

وأضاف معاليه: «إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة، نؤكد تضامننا مع عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونشدد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ الذي يدين الإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره وغاياته التي مهما تعددت فإنها لن تسعى إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، ومهما تنوعت فإنها تظل دوما منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

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