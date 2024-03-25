المجلس الوطني الاتحادي يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن استنكاره وإدانته للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة.
وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في رسالتي تضامن بعث بهما إلى فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما لروسيا: «ببالغ الأسى وشديد الاستنكار، تلقينا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وراح ضحيته الكثير من الأبرياء».
وأضاف معاليه: «إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة، نؤكد تضامننا مع عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونشدد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ الذي يدين الإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره وغاياته التي مهما تعددت فإنها لن تسعى إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، ومهما تنوعت فإنها تظل دوما منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
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