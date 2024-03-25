منتجع "مازاغان" يطلق أحدث رحلاته لاستكشاف جمال المدن المغربية

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- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 25 مارس 2024: أعلن منتجع "مازاغان" عن توسيع مجموعة عروض الرحلات الخاصة به، ويدعو الضيوف لاستكشاف رحلات مذهلة تكشف عن جوانب جذابة تظهر جوهر المدن الحيوية في المغرب. من بين المدن المجاورة: الجديدة وأزمور، ومن خلال الشوارع النابضة بالحياة في الدار البيضاء إلى المعالم التاريخية في الرباط، يمكن للضيوف الاستمتاع بالغوص في ثقافة المغرب الغنية وتراثها الساحر.
من بين الإضافات الجديدة للرحلات المقدمة من مازاغان هي برنامج خاص يسلط الضوء على روعة الخيول العربية الأصيلة حيث يتسنى للضيوف الفرصة لاستكشاف عالم هذه المخلوقات الأنيقة، مع فهم دورها البارز في الثقافة والتراث المغربي.
بالإضافة إلى فرصة استكشاف تجربة الخيول العربية الأصيلة، يمكن للزوار الذهاب في جولات خاصة لزيارة الأسواق النابضة بالحياة في الدار البيضاء، والتمتع بالتصاميم المعمارية الرائعة في الرباط، أو الانغماس في الأجواء الحيوية في مراكش. يتم تصميم كل رحلة لتقديم تجربة فريدة للزوار، بوجود مرشدين متخصصين يقدمون رؤى حول تاريخ وأهمية كل وجهة.
للضيوف الذين يتطلعون إلى استكشاف سحر المملكة المغربية من خلال رحلة استكشاف، يقدم منتجع مازاغان فرصة مثالية. مع مجموعة متنوعة من البرامج للاختيار من بينها، يمكن للضيوف تخصيص مغامراتهم وفقًا لاهتماماتهم وتفضيلاتهم.
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