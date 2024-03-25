احتفالية رياضية على مدى أسبوعين تجمع 1,780 رياضياً في منصة فريدة للاحتفاء بروح الرياضة والمجتمع

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي – 25 مارس 2024: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، اختتمت فعاليات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية مساء أمس في أبوظبي، بعد أداء مميز وإنجازات رائعة حققها الرياضيون الإماراتيون المشاركون وسط احتفالات وعروض مبهجة لفنانين ومواهب إماراتية.
انطلقت البطولة تكريماً لذكرى الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتستذكر حبه الدائم للرياضة. وبدأت فعاليات البطولة لهذا العام في مستهل شهر رمضان المبارك، وشارك فيها أكثر من 1780 رياضيًا محليا ودوليًا وشهدت جماهير واسعة من المواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بأجوائها التنافسية الفريدة. وفي حفل ختام البطولة، تم تسليم ما مجموعه 350 ألف درهم إماراتي من الجوائز المالية و660 ميدالية و85 كأساً للرياضيين والفرق الفائزة.
شارك الأطفال والكبار من دولة الإمارات ومن مختلف الدول العالمية في منافسات شيقة للشطرنج، وكرة القدم، والملاكمة، والبادل (بما في ذلك فئة للسيدات الإماراتيات فقط)، والجمباز، والكرة الحديدية. شكّل الحدث بمثابة منصة للمجتمع والعمل الجماعي، إذ اتحدت العائلات والأصدقاء لتشجيع الرياضيين وتبادل الخبرات خلال شهر رمضان المبارك. وتميزت روح العمل الجماعي أيضاً بحضور ضيوف الشرف يومياً، الامر الذي ساهم في رفع معنويات الفرق المشاركة ودعم نجاحها.
وتضمنت بطولة هذا العام لعبة الشطرنج لأول مرة، واستقطبت مجموعة متنوعة من المشاركين بما في ذلك الأطفال، والرياضيين المكفوفين للتنافس باستخدام طريقة برايل، بما يعزز الشمولية ويظهر روحًا رياضية استثنائية.
وحصل الفريقان الفائزان بالمركز الأول في منافستي كرة القدم للرجال والسيدات على جائزة قدرها 40 ألف درهم لكل منهما، وبلغت جائزة المركز الثاني 15 ألف درهم إماراتي، وجائزة المركز الثالث 5 آلاف درهم إماراتي.
وكان فريق أرسنال قد فاز ببطولة كرة القدم للرجال، بينما حصل فريق بن حمودة للسيارات على المركز الثاني وفريق كاسوكالي لكرة القدم أبوظبي على المركز الثالث. أما في منافسة كرة القدم للسيدات فقد تصدّر الترتيب فريق نادي أبوظبي الرياضي A وتلاه فريق مبادرة للسيدات في المركز الثاني و فريق نادي أبوظبي الرياضي B في المركز الثالث.
كما شهدت بطولة كرة القدم للأطفال مستوى مماثلًا من التشويق والمنافسة، حيث فاز فريق الجزيرة لكرة القدم بالمركز الأول في فئة تحت عشر سنوات بعد فوزه على فريق 7 مانيا الذي حل في المركز الثاني، يليهما فريق الوحدة في المركز الثالث. اما فئة تحت 12 سنة فقد فاز بها فريق الجزيرة بعد فوزه على فريق الكرامة الذي جاء ثانياً، وحصل فريق الوحدة على المرتبة الثالثة.
وتضمنت فعاليات البطولة مشاركة الأطفال الموهوبين في بطولة الجمباز. وتنافس خلالها أكثر من 300 فتى وفتاة وقد تمت استضافة هذا الحدث بدعم من أكاديمية ليتل ستارز للجمباز في إرث أبوظبي.
وكانت البادل، وهي واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم، ضمن جدول البطولة بمجموع جوائز قدره 55,000 ألف درهم تحت 5 فئات، حيث حصل الفائزين في المركز الأول على 8000 درهم، والفائزين في المركز الثاني على 3000 درهم. وتشارك كلا من جاشا ساس وعلي عصام في المركز الأول للبادل للرجال C+/B، وحصد كلا حمزن الأسود وجياكومو لونغو في المركز الثاني
في حين تشارك في المركز الأول للبادل فئة C كلا من قاسم الشرفي وسيف الحمادي، فيما جاء بينوا أزايس وخوان بيريز في المركز الثاني. أما في البادل C/D فقد حصل وسيم عبود وأحمد حسين على المركز الأول، فيما حصل خالد الحوسني ومحمود الحوسني على المركز الثاني.
وفي فئة السيدات الإماراتيات للبادل، فازت كل من عائشة العوضي ومريم الشامسي بالمركز الأول، بينما حصلت شما التميمي وهيا الحوسني على المركز الثاني. وفي فئة السيدات المفتوحة، حصلت جي فيشيثونج وليزا بليك على المركز الأول، بينما حصلت إيريكا بينياتي وعلياء تاهي على المركز الثاني.
وفي مسابقات الملاكمة، استمرت المنافسات 3 أيام شهدت خلالها الحلبة مهارات مذهلة، وتبلغ إجمالي الجوائز 26,000 درهم إماراتي، حيث يحصل كل فائز بالمركز الأول في الفئات الـ 13 على 2000 درهم. وحصل على الميدالية الذهبية في فئات الرجال كلا من راشد المطيري (وزن ذبابة خفيفة، 51 كجم)، نيفرون أنتوني (وزن فلاي، 54 كجم)؛ نواف علي خميس (وزن بنتام، 57 كج)؛ كوانيش يرزانوف (الوزن الخفيف، 60 كجم)؛ دانيلو هونتشاراك (الوزن الخفيف، 63.5 كجم)؛ عمر سايباغالا (وزن ويلتر، 71 كجم)؛ داوتاي رمضان (الوزن المتوسط، 75 كجم)؛ الحسن عامر محمد (وزن الخفيف الثقيل 80 كجم)؛ رضاهاسنيا (الوزن الثقيل، 86 كجم)؛ أكرم موليندوا (الوزن الثقيل للغاية، 92 كجم). وفي فئات السيدات، فازت كلا من عائشة هشام محمد (وزن الذبابة 48-51 كج)؛ نستران فتحي (57-60 كج)؛ ألكسندرا سيتنيكوفا (الوزن المتوسط، 63-67 كجم).
كما أقيمت مسابقة الكرة الحديدية أيضاً لأول مرة في البطولة، حيث استقبلت مجموعة من أفضل اللاعبين الموهوبين في العاصمة للتنافس فيها، وحصد لويس بادا المركز الأول في فئة الفردي، بينما جاءت خديجة الدقراوي في المركز الثاني. وشهدت بطولة الزوجي حصول عادل حوماني وعثمان حروال على المركز الأول فيما حصل نور الدين الحلبي وأيوب الدردوري على المركز الثاني. وأخيراً، في فئة الثلاثيات، حصل عادل حوماني وعثمان حروال وعدالي القادري على المركز الأول فيما جاء أحمد مصدق وأمير بوكاري وخالد الحسناوي في المركز الثاني.
كما اختتم الأسبوع الثاني بمنافسات شيقة في السباحة، شارك فيها 150 شاباً وفتاة في مسابقات السباحة المختلفة. وأقيمت المنافسات بدعم أكاديمية فورث لين للسباحة واتحاد الإمارات العربية المتحدة للسباحة.
وباعتبار إتزان فتنس شريكاً استراتيجياً لبطولة زايد الرياضية، قامت الشركة بتوفير مرافق حديثة الملاعب لضمان تدريبات حيوية للرياضيين طوال المنافسة. إن التزام "Etizan - إتزان" بتعزيز نمط الحياة الصحي يتوافق تمامًا مع قيم البطولة المتمثلة في الروح الرياضية ورفاهية المجتمع. و شهد الحفل الختامي لبطولة زايد الرياضية تكريم الإتحادات الرياضية المشاركة والداعمة، إضافة إلى تكريم الرعاة المشاركين في البطولة في نسختها السابعة والعشرين.
وتخلل الحفل الختامي لبطولة زايد الرياضية تكريم الإتحادات الرياضية المشاركة والداعمة، إضافة إلى تكريم الرعاة المشاركين في البطولة في نسختها السابعة والعشرين وتتقدم بطولة زايد الرياضية بجزيل الشكر لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة والى كافة المنظمين على دعمهم الكبير في تفانيهم لنجاح البطولة: إتحاد الإمارات لكرة القدم، اتحاد الإمارات للملاكمة، نادي أبوظبي للشطرنج، اتحاد الإمارات للسباحة، أكاديمية فورث لين للسباحة، أكاديمية ليتل ستارز للجمباز، ونادي البادل –WAP.
من جانبه صرح الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "تبرز بطولة زايد الرياضية التزام مجتمعنا بقيم الوحدة والتعاطف، والتي تعكس القيم التي رسّخها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. فهي منصة تتيح للأفراد إبراز مهارتهم القيادية من خلال روح الرياضة والتعاون والإنجاز الجماعي."
وفي حديثها عن هذه البطولة، والتي تمثل منارة لروح المجتمع والوحدة والرياضة وتعدّ أحد أبرز الفعاليات الرياضية التي يقيمها إرث أبوظبي، صرحت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي: " تجسد بطولة زايد الرياضية روح المشاركة في مجتمعنا، وهي حدث سنوي هام يترقبه الرياضيون على اختلاف أعمارهم ومواهبهم للمشاركة في تلك الفعالية الاجتماعية والتنافسية. كما تجسد هذه اللحظة شاهداً حياً على إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, طيب الله ثراه, لتجمعنا الرياضة وترسخ شعورنا بالانتماء خلال شهر رمضان المبارك."
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