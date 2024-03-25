محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز الإماراتي في عالمية الدراجات المائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإنجاز الإماراتي في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت بمدينة كوي نون الفيتنامية.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن فوز البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من البطولة أمس يتوج إستراتيجية التطور وتنافسية اللاعبين لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.
وأثنى على المستوى الفني المتطور للبطل الملا في هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخرى في الفترة الماضية، والتميز في الاستعراض والوصول إلى أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة محققاً 47 نقطة.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان : "حريصون على جميع البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدرات أبطال الإمارات، وتعزز حظوظهم في الوصول إلى المستويات التنافسية، ونتطلع إلى أفضل المراكز في جميع البطولات العالمية، وبناء الأجيال القادرة على رفع علم الدولة في شتى المحافل الدولية ".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25032024000110011019ID1108017670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.