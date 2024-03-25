محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز الإماراتي في عالمية الدراجات المائية

أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإنجاز الإماراتي في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت بمدينة كوي نون الفيتنامية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن فوز البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من البطولة أمس يتوج إستراتيجية التطور وتنافسية اللاعبين لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأثنى على المستوى الفني المتطور للبطل الملا في هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخرى في الفترة الماضية، والتميز في الاستعراض والوصول إلى أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة محققاً 47 نقطة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان : "حريصون على جميع البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدرات أبطال الإمارات، وتعزز حظوظهم في الوصول إلى المستويات التنافسية، ونتطلع إلى أفضل المراكز في جميع البطولات العالمية، وبناء الأجيال القادرة على رفع علم الدولة في شتى المحافل الدولية ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز