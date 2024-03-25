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تسابقوا على الطريق العام.. شرطة الفجيرة تضبط عدداً من السائقين المتهورين

3/25/2024 7:18:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عدداً من سائقي المركبات، قادوا مركباتهم بطيش وتهور ورعونة، وتسابقوا على الطريق العام، ما أدى إلى وقوع حادث مروري، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ورصدت إدارة المرور والدوريات أسماء ومركبات السائقين الذين قاموا بالتسابق على الطريق العام في منطقة السوده، بطريقة متهورة ما أدى إلى انحراف مركبة أحدهم ودورانها واصطدامها بالحاجز الحديدي.

وتمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

ومن جهته أفاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وحذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، مؤكدة أنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.


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