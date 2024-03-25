رد حاسم من مورينيو عن إمكانية التدريب بالسعودية

حدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وجهته المقبلة، في ظل التقارير التي تربطه بالعمل في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وغادر مورينيو نادي روما مطلع العام الحالي بعد إقالته، بسبب سوء النتائج.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "أريد العمل في أوروبا الصيف المقبل، أنا ليس لدي ناد وأصبحت حرًا، لكني أريد العودة للعمل".

وبسؤاله عن مدى إمكانية عودته للعمل في البرتغال، قال: "لا يمكنك قول لا أبدًا، خاصة في كرة القدم".

وأتم: "حياتي هي كرة القدم، وبإمكاني العمل في أي مكان، ليست لدي مشكلة في ذلك".

وسبق لصاحب الـ 61 عاما العمل في الدوري البرتغالي، والإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، وكانت من أبرز الأندية التي تولى تدريبها تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

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