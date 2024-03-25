ملياردير صيني يقنع ابنه أنهم فقراء لمدة 20 عاماً

كشف نجل صاحب علامة تجارية شهيرة للوجبات الخفيفة في الصين، أنه لم يكن يعلم أن عائلته ثرية حتى تخرج من الجامعة، وهي القصة التي أذهلت وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تشانغ زيلونغ، 24 عاما، لوسائل الإعلام الصينية، إن والده الملياردير، تشانغ يودونغ، أخفى عليه وضعه المالي الحقيقي خلال العشرين عاما الأولى من حياته، ليعلمه التواضع والعمل بجد لتحقيق النجاح.

ووالد الشاب هو تشانغ سينيور، 51 عاما، مؤسس ورئيس العلامة التجارية مالا برينس التي تنتج 600 مليون يوان (83 مليون دولار أمريكي) من البضائع سنويا. تم إنشاء العلامة التجارية في نفس العام الذي ولد فيه تشانغ جونيور.

وقال تشانغ جونيور إنه نشأ وعاش في "شقة عادية" في بينججيانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين، وكان على علم بالعلامة التجارية الشهيرة لوالده، لكن قيل له إن عائلته غارقة في الديون للحفاظ على استمرارية الشركة.

والتحق تشانغ جونيور بواحدة من أفضل المدارس الثانوية في العاصمة هونان، تشانغشا بفضل مجهوده ودون أن تستخدم عائلته اتصالاتها لتأمين القبول.

عند تخرجه من الجامعة، كان حلم تشانغ جونيور هو العثور على وظيفة ثابتة تدر دخلًا يبلغ حوالي 6000 يوان (800 دولار أمريكي) شهريًا حتى يتمكن من مساعدة أسرته في سداد ديونها.

بعد التخرج، أخبر تشانغ الأب ابنه أن العائلة كانت في الواقع ثرية للغاية، وانتقلوا إلى فيلا مبنية حديثًا بتكلفة 10 ملايين يوان (1.4 مليون دولار أمريكي).

بعد ذلك، بدأ تشانغ جونيور العمل في قسم التجارة الإلكترونية في شركة والده، حيث عامله زملاؤه مثل أي موظف شاب آخر.

وقال إنه ووالده لا يريدان له أن يعيش مثل فور داي المدلل، وهو مصطلح للسخرية يعني "الجيل الثاني الأثرياء" باللغة الصينية. ومع ذلك، فهو يعترف بأن الثراء هو امتياز يتمتع به.

وقال في ديسمبر الماضي في مقابلة "كوني ثريًا يجعلني سعيدًا".

وكشف تشانغ جونيور أن حلمه الآن هو مساعدة الشركة على طرح أسهمها للاكتتاب العام وبيعها في الأسواق الدولية، مؤكداً أن والده لن يفكر في منحه الشركة إلا إذا كان أداؤه يبرر ذلك.

وبدت القصة غير واقعية للمتابعين عبر وسائل التواصل، لكن آخرين قالوا إنهم صدقوها بعد أن رأوا طريقة حياة تشانغ جونيور المقتصدة في الحياة وملابسه الرخيصة.



