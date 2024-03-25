الإمارات للدراجات بطلا لـطواف كاتالونيا بعد فوز بوجاتشار بالمرحلة السابعة

حقق تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً مميزاً في طواف كاتالونيا، مسجلاً انتصاره الرابع بإحدى مراحل الطواف لدى وصوله أمس متصدراً إلى جبل مونتجوك.

وتقدم المتسابق السلوفيني في المرحلة الأخيرة من سباق طواف العالم بانطلاقة سريعة متفوقًا على دوريان غودون (فريق أيه جي 2 أر ديكاتلون) وغوليم مارتن (فريق كوفيديس)، وفاز بالتصنيف العام محققاً ذلك بفارق 3 دقائق و41 ثانية على ميكيل لاندا (فريق سودال كويك ستب) و5 دقائق و3 ثوان على إيجان بيرنال (فريق إينوس جريناديرز).

وشجعت اللفات الـ 6 على جبل مونتجوك الدراجين، بما في ذلك دراجو فريق الإمارات على الهجوم، ومن بين الدراجين الذين حاولوا الهجوم بافيل سيفاكوف، وتادي بوجاتشار، ومارك سولير، وجواو ألميدا.

وانطلق الدراج البرتغالي على بعد 3 كيلومترات من خط النهاية لكنه لم يكن تقدمه على المجموعة المطاردة كافياً للوصول إلى خط النهاية ولم تفلح محاولته في الكيلومتر الأخير.. واختار بوجاتشار الطرف الأيسر من الطريق في انطلاقته واستطاع تحقيق فوز مميز .

يذكر أن فريق الإمارات حصد 19 فوزاً هذا الموسم حتى الآن.

وعن هذا التتويج قال بوجاتشار: " كانت لدينا خطة مختلفة في المرحلة الأخيرة، حاولنا الفوز بواسطة مارك سولير لكن ربما انطلق مبكراً بعض الشيء عندما قرر الهجوم في اللفة الأولى، وعلى الرغم من بذله قصارى جهده، لم يتمكن من تحقيق الفوز.. ثم نحو نهاية السباق، كاد ألميدا أن ينجح في تحقيق الفوز لذا حافظت على طاقتي في حال لم تفلح محاولته، وانتهت المرحلة بانطلاقتي السريعة".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية بتحقيق فوز آخر، وهو مكافأة للأداء المثالي الذي قدمه الفريق بأكمله، فلطالما كان لدينا دراج في المقدمة في اللحظات الحاسمة.. إنه من الرائع أن أبدأ الموسم بهذه الطريقة، فقد كان هذا الأسبوع جيداً للغاية للفريق وبالنسبة لي، لقد قدمت أداءً جيداً في الصعدات العديدة في السباق، وهذا يمنحني الثقة خاصةً لأن مستواي جيد وأتوجه بالمسار الصحيح لخوض جيرو ديتاليا وطواف فرنسا".

وجاءت نتائج المرحلة السابعة كالتالي :.

1- تادي بوجاتشار(فريق الإمارات) 3 ساعات و15 دقيقة و23 ثانية.

2- دوريان غودون (فريق أيه جي 2 أر ديكاتلون) التوقيت نفسه.

3-غوليم مارتن (فريق كوفيديس) التوقيت نفسه.

التصنيف العام النهائي:.

1- تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 28 ساعة و21 دقيقة و29 ثانية.

2- ميكيل لاندا (فريق سودال كويك ستب) + 3 دقائق و41 ثانية.

3- إيجان بيرنال (فريق إنيوس جريناديرز) +5 دقائق و3 ثوان.

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