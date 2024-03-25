إسرائيل تمنع الأونروا نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس "رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".

وأضاف "هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان".

الإثنين، قالت إسرائيل إن الأونروا "تخلت منذ فترة طويلة عن دورها في تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة، كنا نعمل مع منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتسهيل تقديم كميات كبيرة من المساعدات إلى الشمال".

وقالت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن إسرائيل "تبذل قصارى جهدها لتسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة بما في ذلك فتح معبر جديد في شمال غزة".

وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لوكالة فرانس برس إن قرار المنع تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين الأحد. وجاء بعد رفض خطي لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي. وأكدت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.

يواجه قطاع غزة ظروفا إنسانية مزرية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع والتي بدأت قبل قرابة ستة أشهر إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

في الأسبوع الماضي، حذّر تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن تضرب المجاعة شمال غزة بحلول شهر مايو ما لم يكن هناك تدخل عاجل.

وأوضحت توما أن الأونروا لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ 29 يناير.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا إن "القرار الأخير هو مسمار آخر في نعش" جهود توصيل المساعدات التي يحتاجها بشدة سكان غزة الذين يعانون من الحرب.

في هذا السياق، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأحد إن الأونروا "هي القلب النابض للاستجابة الإنسانية في غزة".

وأضاف غريفيث "قرار منع قوافل الغذاء إلى الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى حافة المجاعة. يجب إلغاؤه".

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن منع الأونروا من إيصال المساعدات "هو في الواقع حرمان للناس الذين يتضورون جوعا من القدرة على البقاء".

في وقت سابق الأحد، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إنهاء "الكابوس المستمر" الذي يعانيه سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في أسوأ حرب يشهدها القطاع على الإطلاق.

وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر ووصفت الوكالة بأنها "واجهة لحماس".

على صعيد متصل، قالت توما إن السلطات الإسرائيلية رفضت الأحد أيضا طلبا للأمم المتحدة بإرسال فريق إلى مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة "لإجلاء مصابين"، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية هناك منذ نحو أسبوع.

وأدى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية.

في المقابل، أدت الحملة العسكرية الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 32226 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.





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