اتصالات دولية مجانية من مترو دبي لمستخدميه في رمضان
التاريخ
3/25/2024 7:18:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ضمن مبادرة "البعيد يقرب" من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يستمتع مستخدمو مترو دبي باتصال مجاني للاطمئنان على أهلهم في مختلف أنحاء العالم، من خلال كبائن الاتصال الموجودة في محطات المترو، وذلك من أجل تعزيز صلتهم بأحبائهم خلال شهر رمضان المبارك.
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