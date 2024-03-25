اتصالات دولية مجانية من مترو دبي لمستخدميه في رمضان

ضمن مبادرة "البعيد يقرب" من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يستمتع مستخدمو مترو دبي باتصال مجاني للاطمئنان على أهلهم في مختلف أنحاء العالم، من خلال كبائن الاتصال الموجودة في محطات المترو، وذلك من أجل تعزيز صلتهم بأحبائهم خلال شهر رمضان المبارك.

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