Monday, 25 March 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل ترصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان الليلة الماضية

3/25/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على موقع للجيش شمالي البلاد، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال في بيان:“خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية نحو موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من (كيبوتس) منارا، حيث سقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وفي المقابل، أشار الجيش إلى أن طائراته الحربية“أغارت الليلة الماضية على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة ميس الجبل، تواجد داخله عناصر من التنظيم”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن حزب الله تعقيب فوري حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (08:35 تغ).

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

MENAFN25032024000205011050ID1108017577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث