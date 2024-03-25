إسرائيل ترصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان الليلة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على موقع للجيش شمالي البلاد، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال في بيان:“خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية نحو موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من (كيبوتس) منارا، حيث سقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وفي المقابل، أشار الجيش إلى أن طائراته الحربية“أغارت الليلة الماضية على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة ميس الجبل، تواجد داخله عناصر من التنظيم”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن حزب الله تعقيب فوري حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (08:35 تغ).

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)