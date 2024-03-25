مخاوف إسرائيلية من سيناء قبل عيد الفصح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أن الكثير من الإسرائيليين خائفون من أن تظل سيناء مغلقة أمامهم خلال عطلة عيد الفصح اليهودي المقبل.

وعبر التقرير عن وجود مخاوف

على السياحة الإسرائيلية والطيران بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وأوضح تقرير الصحيفة العبرية أنه سيتم تمديد ساعات فتح معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل اعتبارا من الأول من أبريل، ولكن من المشكوك فيه أن نرى طوابير طويلة على الحدود قبل عيد الفصح.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في هذه الأثناء، يبذل أصحاب الفنادق والمديرون التنفيذيون قصارى جهدهم لمحاولة جعل الإسرائيليين يشعرون بالأمان، على أمل عودتهم وعبور معبر طابا إلى سيناء.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه اعتبارا من 1 أبريل سيتم فتح معبر طابا على حدود سيناء مرة أخرى على مدار 24 ساعة يوميًا - بعد أن كان مفتوحًا منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي فقط من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، وأنه على الرغم من ذلك، لا يبدو أنه ستكون هناك طوابير طويلة عند الممر الحدودي هذا العام.

وتحذر إسرائيل مواطنيها باستمرار من السفر إلى مصر وسيناء على وجه الخصوص قبل عيد الفصح، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة في غزة.

المصدر: ذا ماراكر



