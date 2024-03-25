عضو كنيست من معسكر الدولة تكشف عن الوقت الذي سينسحب فيه حزبها من حكومة الطوارئ

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت عضو الكنيست أوريت باركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" أن حزبها لن ينتظر وصول قانون الإعفاء من التجنيد إلى القراءة الثالثة، حيث سيبدو أن الحزب ليس له تأثير وبالتالي سينسحب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.
وتابعت الصحيفة أن، "حكومة الطوارئ في خطر بسبب قانون التجنيد الذي سيطرح للموافقة عليه من قبل الحكومة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يمنح إعفاء شاملا للحريديم حتى سن 35 عاما. وأعلن بيني غانتس ، أمس الأحد، أن قانون التجنيد يشكل خطاً أحمر ، سينسحب حزبه بعده من الحكومة.
وقالت عضو الكنيست من "معسكر الدولة" أنه "من المستحيل أنه في خضم الحرب، فإن أهم ما تريده الحكومة هو تمرير قانون مهمل وغير شرعي يضر بالوحدة، الاقتصاد، الأمن، غانتس قال أمس ما نفكر فيه جميعا هذا التشريع خط أحمر".
وتابعت أيضًا: "نعلم جميعًا أنه في الأسابيع والأشهر الماضية حاولنا التحدث مع ممثلي الأحزاب الحريدية، تحدثت عن الأمر كثيرًا مع موشيه جافني ، وللأسف لا يوجد فهم لفكرة التغيير".
MENAFN25032024000205011050ID1108017575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.