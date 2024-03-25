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عضو كنيست من معسكر الدولة تكشف عن الوقت الذي سينسحب فيه حزبها من حكومة الطوارئ

3/25/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت عضو الكنيست أوريت باركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" أن حزبها لن ينتظر وصول قانون الإعفاء من التجنيد إلى القراءة الثالثة، حيث سيبدو أن الحزب ليس له تأثير وبالتالي سينسحب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وتابعت الصحيفة أن، "حكومة الطوارئ في خطر بسبب قانون التجنيد الذي سيطرح للموافقة عليه من قبل الحكومة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يمنح إعفاء شاملا للحريديم حتى سن 35 عاما. وأعلن بيني غانتس ، أمس الأحد، أن قانون التجنيد يشكل خطاً أحمر ، سينسحب حزبه بعده من الحكومة.
وقالت عضو الكنيست من "معسكر الدولة" أنه "من المستحيل أنه في خضم الحرب، فإن أهم ما تريده الحكومة هو تمرير قانون مهمل وغير شرعي يضر بالوحدة، الاقتصاد، الأمن، غانتس قال أمس ما نفكر فيه جميعا هذا التشريع خط أحمر".

وتابعت أيضًا: "نعلم جميعًا أنه في الأسابيع والأشهر الماضية حاولنا التحدث مع ممثلي الأحزاب الحريدية، تحدثت عن الأمر كثيرًا مع موشيه جافني ، وللأسف لا يوجد فهم لفكرة التغيير".

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