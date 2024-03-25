قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل وأسرى سابقون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الأحد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.
وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين والخليل وبيت لحم والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.
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