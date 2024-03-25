Monday, 25 March 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل وأسرى سابقون

3/25/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الأحد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.
وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين والخليل وبيت لحم والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.













MENAFN25032024000208011052ID1108017573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث