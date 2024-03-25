منصة إكس تشهد انخفاضاً بعدد المستخدمين هذا العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رصدت الدراسات على منصة "إكس" أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون المنصة يومياً في انخفاض مستمر، بعد أكثر من عام على شراء رجل الأعمال، محب التقنيات، إيلون ماسك، للمنصة التي كانت تعرف سابقاً بتويتر.
وأشارت بيانات شركتين للأبحاث إلى تدهور الوضع بالنسبة لـ إكس، مع استمرار تأخر المنصة خلف المنافسين الشرسين المعروفين ضمن منصات التواصل، لا سيما تلك التي تركز على الفيديوهات مثل إنستغرام وتيك توك.
في فبراير (شباط)، كان لدى إكس 27 مليون مستخدم نشط يومياً لتطبيق المنصة على الهاتف داخل أمريكا، بانخفاض 18% عن العام السابق، وفقاً لدراسة شركة Sensor Tower الأمريكية. ولقد ظلت قاعدة المستخدمين في أمريكا تنخفض كل شهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ولم تكن الأرقام العالمية أجمل من تلك الأمريكية، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً على التطبيق المحمول إلى 174 مليوناً في فبراير (شباط)، بانخفاض 15% عن العام السابق.
24
MENAFN25032024000208011052ID1108017571
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.