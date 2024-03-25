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منصة إكس تشهد انخفاضاً بعدد المستخدمين هذا العام

3/25/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت الدراسات على منصة "إكس" أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون المنصة يومياً في انخفاض مستمر، بعد أكثر من عام على شراء رجل الأعمال، محب التقنيات، إيلون ماسك، للمنصة التي كانت تعرف سابقاً بتويتر.


وأشارت بيانات شركتين للأبحاث إلى تدهور الوضع بالنسبة لـ إكس، مع استمرار تأخر المنصة خلف المنافسين الشرسين المعروفين ضمن منصات التواصل، لا سيما تلك التي تركز على الفيديوهات مثل إنستغرام وتيك توك.


في فبراير (شباط)، كان لدى إكس 27 مليون مستخدم نشط يومياً لتطبيق المنصة على الهاتف داخل أمريكا، بانخفاض 18% عن العام السابق، وفقاً لدراسة شركة Sensor Tower الأمريكية. ولقد ظلت قاعدة المستخدمين في أمريكا تنخفض كل شهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


ولم تكن الأرقام العالمية أجمل من تلك الأمريكية، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يومياً على التطبيق المحمول إلى 174 مليوناً في فبراير (شباط)، بانخفاض 15% عن العام السابق.
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