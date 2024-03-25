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استقرار الاسهم الاوروبية

3/25/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 % اليوم الإثنين، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.
ورفع جولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيرا إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية، وتمثل التوقعات المعدلة ارتفاعا بنحو 6.0 % عن إغلاق يوم الجمعة عند 509.64.
ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3 % بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.













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