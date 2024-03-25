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الأمين العام للأمم المتحدة: الملك عبدالله الثاني مناصر عالمي للسلام

3/25/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلا إنه يشكل أوجه التضامن على أرض الواقع في العالم وأقوال الملك وأفعاله تؤكد أنه مناصر عالمي من أجل تحقيق السلام".
وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في عمّان، أشاد غوتيريش أيضا بجهود الأردن في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، موضحا أن الأردن موطن لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الأردن في جهود استضافته لملايين الأشخاص المحتاجين.
وأكد أن زيارته للأردن تأتي في سياق زيارة تضامنية لتجربة الصيام مع المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المفترض أن يكون "فترة احتفال ولكن ليس في هذا العام بسبب الدمار غير المسبوق والمستمر في غزة، فضلا عن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة".
كما أشاد غوتيريش بجهود الأردن لدعم خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وجهوده الدؤوبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الجهود الشخصية التي يقودها الملك عبد الله الثاني وحكمته.













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