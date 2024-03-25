أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في القدس

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في القدس
التاريخ
3/25/2024 7:07:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في القدس المحتلة احتجاجا على تنظيم مسيرة "عيد المساخر".
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