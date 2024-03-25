وزير خارجية هنغاريا يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، على هامش منتدى "أتوم إكسبو 2024 " في سيريوس، إن بلاده تدعو إلى التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتدين بشدة هجوم كروكوس الإرهابي.وأضاف: "كما تعلمون، لقد صدمت هنغاريا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في قاعة مركز كروكوس. نحن ندين هذا الشكل القاسي من الإرهاب بأشد العبارات. يجب علينا محاربة الإرهاب على المستوى العالمي. يبدو واضحا أن هذا التحدي عالمي، ومن أجل مواجهته نحتاج إلى تعاون دولي".

وتابع الوزير الهنغاري: "أفكارنا مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال الحادث. نتمنى لهم أن يبقوا أقوياء، كما نتمنى الشفاء العاجل لكل الذين ما زالوا في المستشفيات".

وختم الوزير سيارتو حديثه: "أود أيضا أن أتمنى لجميع مواطني روسيا، وكذلك للجميع في العالم، أن لا يتكرر مثل هذا الهجوم الإرهابي الوحشي مرة أخرى أبدا في أي ركن من أركان العالم".