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عاجل تغريدة جديدة من اللواء الدويري بشأن حالته الصحية

3/25/2024 7:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن اللواء فايز الدويري عن شفاؤه من المرض الذي أصابه قبل أيام، ومنعه من الظهور على الشاشة.
وقال الدويري، عبر حسابه على منصة x : "الأخوة والأخوات كل التحية وأعتذر عن فترة غيابي عنكم وعدم التواصل بسبب العارض الصحي المفاجئ لكن بعد أن من الله علي بالشفاء، لا بد لي ومن خلالكم أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لمستشفى القلب/ مدينة حمد الطبية، ممثلاً بشخص رئيس مراكز القلب الطبيب الإنسان الخلوق الدكتور عوض القحطانى وكافة الأطباء والعاملين من ممرضين وفنيين وإداريين".
وأضاف الدويري :"كما أعبر عن اعتزازي وفخري بوجود مثل هذا الصرح الطبي المتميز في كافة المجالات متمنياً لهّ الاستمرار في تقديم هذا العطاء ، حفظكم المولى ورعاكم أجمعين".


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