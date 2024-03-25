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كوبرا.. تفاصيل مسلسل محمد إمام ومواعيد عرضه في رمضان

3/25/2024 7:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ساعات قليلة وينطلق عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024، حيث يترقب المشاهدون مسلسل "كوبرا" الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمد إمام، بعد الجدل الدائر الذي رافق المسلسل واحتمالية خروجه من موسم دراما رمضان.
ويبدأ عرض المسلسل المكون من 15 حلقة، على قناة "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد" بعد غد الأربعاء الموافق 17 رمضان، والذي يعود به محمد إمام بعد غياب 3 سنوات عن الدراما التلفزيونية، منذ آخر مسلسلاته "النمر" الذي عرض في رمضان 2021.


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