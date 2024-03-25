طيران ناس يعلن قبول 22 سعودي للدفعة الثانية في برنامج“مهندسي المستقبل” لهندسة وصيانة الطائرات

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن قبول 22 مرشحاً سعودياً للدفعة الثانية من برنامج مهندسي المستقبل لهندسة وصيانة الطائرات وهو البرنامج الذي الذي يستهدف توطين وظيفة“هندسة وصيانة الطائرات” ضمن برامج الشركة لتعزيز وتوطين الوظائف في قطاع الطيران كخطوة

استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني على الشباب السعودي.

وضمت الدفعة الثانية للبرنامج 22 سعودياً بدء التأهيل والتدريب في شهر يناير الماضي بهدف تخريجهم

كمهندسي صيانة وهندسة طائرات والانضمام إلى طاقم المهندسين في طيران ناس، إذ يتيح البرنامج فرص

تدريب مكثفة على رأس العمل في العاصمة الرياض، ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر لحاملي درجة

الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران وتقنية الطيران، و12 شهراً لحاملي درجة البكالوريوس،

ولمدة 4 سنوات لحاملي الدبلوم.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو

الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران، وتقنية الطيران. وتعطى الأولوية للحاصلين على

ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني في التخصص.

وأطلق طيران ناس منذ تأسيسه عام 2007 العديد من برامج التوطين في قطاع الطيران بالمملكة، كان

أبرزها برنامج طياري المستقبل، الذي نجح في توطين وظيفة مساعد الطيار بنسبة 100%. ومن خلال

برنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات، كان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح هذا المجال أمام

المرأة في المملكة.