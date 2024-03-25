طيران ناس يعلن قبول 22 سعودي للدفعة الثانية في برنامج“مهندسي المستقبل” لهندسة وصيانة الطائرات

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن قبول 22 مرشحاً سعودياً للدفعة الثانية من برنامج مهندسي المستقبل لهندسة وصيانة الطائرات وهو البرنامج الذي الذي يستهدف توطين وظيفة“هندسة وصيانة الطائرات” ضمن برامج الشركة لتعزيز وتوطين الوظائف في قطاع الطيران كخطوة
استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني على الشباب السعودي.
وضمت الدفعة الثانية للبرنامج 22 سعودياً بدء التأهيل والتدريب في شهر يناير الماضي بهدف تخريجهم
كمهندسي صيانة وهندسة طائرات والانضمام إلى طاقم المهندسين في طيران ناس، إذ يتيح البرنامج فرص
تدريب مكثفة على رأس العمل في العاصمة الرياض، ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر لحاملي درجة
الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران وتقنية الطيران، و12 شهراً لحاملي درجة البكالوريوس،
ولمدة 4 سنوات لحاملي الدبلوم.
ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو
الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران، وتقنية الطيران. وتعطى الأولوية للحاصلين على
ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني في التخصص.
وأطلق طيران ناس منذ تأسيسه عام 2007 العديد من برامج التوطين في قطاع الطيران بالمملكة، كان
أبرزها برنامج طياري المستقبل، الذي نجح في توطين وظيفة مساعد الطيار بنسبة 100%. ومن خلال
برنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات، كان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح هذا المجال أمام
المرأة في المملكة.
MENAFN25032024007116015312ID1108017536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.