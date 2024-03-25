مجموعة شلهوب ومتجر ترايانو يتعاونان مع العلامة التجارية المصرية "رملة" دعماً لدبي العطاء

(MENAFN
- Tales & Heads) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 مارس 2024: أعلنت مجموعة شلهوب، الشريك الرائد وأحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، بالتعاون مع ترايانو، الوجهة الرائدة للأزياء والجمال في أبوظبي، و"رملة" العلامة التجارية المصرية التي أسستها إحدى السيدات، عن طرح مجموعة مصغرة من حقائب اليد الرمضانية الفريدة المصممة لإحداث تأثير إيجابي من خلال تقديم الدعم لدبي العطاء، وهي مؤسسة إنسانية عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
تتميز مجموعة شلهوب وترايانو بالتزام راسخ بالمشاركة المجتمعية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. وتسعى مجموعة شلهوب باستمرار إلى إحداث فرق ملموس من خلال التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية. ومن ناحية أخرى، تكرس ترايانو نفسها لتمكين التراث والتقاليد ودعم المصممين المحليين والإقليميين، إضافة إلى العلامات التجارية الناشئة. وتعمل مبادرات العلامتين التجاريتين على تعزيز تجربة العملاء وزيادة الفرص المتاحة للمجتمع المحلي، ما يعكس التفاني المستمر لإحداث تأثير إيجابي خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.
تأسست علامة "رملة" على يد المصممة المصرية ريم حامد، إحدى عضوات برنامج الخريجين التابع لمجموعة شلهوب، مع مهمة إحياء الحرف اليدوية والتراث المحلي، وتمكين النساء الحرفيات المصريات من التصميم والإبداع. وتقدم علامة رملة التجارية مجموعة حصرية من حقائب اليد المصممة لترايانو وترمز إلى الصحراء في أنقى صورها، حيث يعكس استخدام خيوط التطريز الذهبية الخاصة الألوان الغنية للشمس والرمال المصرية.
وأوضحت ريم حامد:"رملة علامة تجارية لمنتجات أسلوب الحياة المستدامة التي تهدف إلى إبراز الثقافة المصرية ورد الجميل للمجتمع وتمكين النساء الحرفيات. وتبرز "رملة" هويتها وتجسد اسمها من خلال استخدام الحركة والملمس والتطريز. وسيتم التبرع بجميع عائدات هذا التعاون إلى دبي العطاء، وهي مؤسسة إنسانية عزيزة على قلبي، ما يعكس أيضاً أهمية دعم المصممين المحليين والإقليميين لتقديم منتجات عصرية لصالح الأعمال الخيرية".
وقالت فلورنس بولتي، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مجموعة شلهوب: "يعتبر إطلاق حملة "إحداث التأثير بالحب" في العام 2024 استمراراً لتقاليدنا المتمثلة في المبادرات الهادفة خلال شهر رمضان المبارك. ونهدف من خلال هذا التعاون مع المصممة ريم حامد إلى تعزيز التزامنا تجاه المواهب المحلية مع ترسيخ دور المشاركة المجتمعية والممارسات المستدامة. وتماشياً مع قيمنا وشراكتنا المستمرة مع دبي العطاء، التي نفخر بتعاوننا معها منذ أكثر من 8 سنوات، نطرح هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود سعياً لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والمساهمة في المشهد الاجتماعي والبيئي الأوسع، حيث ندعو الأفراد لحمل الحقيبة وحمل قيم المجتمع والتراث والتعليم معها".
تتوفر حقائب اليد الحصرية ترايانو X رملة في متجر ترايانو في ياس مول. وسيتم التبرع بعائدات عمليات الشراء إلى برنامج "التعليم في الشرق الأوسط" التابع لدبي العطاء والذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل والسليم للجميع.
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