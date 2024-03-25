راكز تنظم حفل جوائز الصحة والسلامة والبيئة لتكريم الشركات الرائدة في ممارساتها المتميزة

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 25 مارس 2024: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) حفل جوائز الصحة والسلامة والبيئة مؤخراً لتكريم عملائها على تفانيهم وإنجازاتهم الاستثنائية في تطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، حيث تؤكد هذه المبادرة على الجهود المتميزة للشركات العاملة لدى راكز في الالتزام باللوائح والقوانين والبروتوكالات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
لا تقتصر الجوائز على تحفيز الشركات العاملة لدى راكز لاتّباع ممارسات الصحة والسلامة والبيئة فحسب، بل تتجاوزها إلى دعم رسالة راكز لتعزيز ثقافة السلامة والاستدامة ورفع معايير الممارسات الصحية والبيئية المتبعة في مناطقها، وغرس نهج استباقي لإدارة مخاطر الصحة والسلامة. وتضع راكز في سياق ذلك معيار للتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة تهدف إلى التحسين المتواصل وتشجيع الابتكار ضمن مجتمع أعمالها.
وقد جرى اختيار الشركات الفائزة وفقاً لمعايير تقييم تشمل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة مع تسليط الضوء على التزامها بإرشادات الصحة والسلامة والبيئة لدى راكز، ومن المعايير الرئيسية أيضاً الامتثال والاستجابة وسرعة الشركة وفعاليتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأمور المحددة من قِبل راكز ومدى كفاءة أنظمة إدارة الصحة والسلامة الداخلية وجودة تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الصحة والسلامة والإجراءات المتّبعة للوقاية من الحوادث بما في ذلك اعتماد تقييمات شاملة للمخاطر وبرامج تدريب الموظفين وخطط الاستعداد للحالات الطارئة والتدابير الاحترازية لتحديد وتقليل المخاطر المستقبلية.
وحصلت على الجوائز كل من شركة ماذرسون بي كيه سي هارنيس للأنظمة الرائدة في مجال السلامة والابتكار والاستدامة من خلال تصنيع الأسلاك الكهربائية المتطورة والمستخدمة في السيارات. وتم كذلك تكريم شركة الدوبوي المعروفة بتقنياتها المتطورة في تصنيع البطاريات على تميّزها في الإدارة البيئية وكفاءة الطاقة. كما جرى تكريم شركة سيفر جلاس على مهنيتها العالية في تصنيع زجاجات على درجة عالية من الجودة واتّباعها لمعايير محددة للخفض من إنتاج المخلفات وكفاءة الموارد وممارسات الإنتاج المستدامة. وأيضاً تم تكريم شركة بريزيشون جرافور للطباعة على ريادتها في تصنيع مواد التعبئة والتغليف مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المواد المستدامة واتّباع ممارسات إعادة التدوير المبتكرة ودعمها للاقتصاد الدائري.
وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تُعد الشركات العاملة لدينا مصدر فخر واعتزاز باتّباعهم لمثل هذه المعايير العالية في ممارسات الصحة والسلامة والبيئة. ويُمثل التزامهم مدى الجهود التي بُذلت على نطاق واسع لضمان الحفاظ على بيئة عمل تتميّز بالأمان والاستدامة وتشجيع باقي أعضاء مجتمع أعمال راكز كذلك على السير على نفس النهج. وتبرز هذه الشركات ريادة واضحة في مجال الصحة والسلامة والبيئة لتصبح بذلك نموذجاً يُحتذى به في الامتثال والتقيّد باللوائح والإدارة الفعالة لإجراءات السلامة على الوجه الذي يمهد الطريق لخلق ثقافة التحسين والابتكار المتواصليّن في مجتمع أعمال راكز".
وأضاف جلاّد: "بينما نحتفل بتميّز هذه الشركات، نذكر على الدوام المسؤولية المشتركة التي نتقاسمها جميعاً في الحفاظ على معايير الصحة والسلامة والبيئة والتزامنا في دعم أصحاب اشلركات للوصول إلى أعلى المستويات في هذا المجال، وترسيخ مكانة راكز كنموذج عالمي على الإشراف البيئي وسلامة مكان العمل".
– انتهى –
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