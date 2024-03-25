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الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

3/25/2024 6:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- داهمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومحافظة العاصمة، فجر اليوم شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء تداخلات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن منتحلي صفة طبيب جلدية وتجميل استخدموا الشقة على أنها مؤسسة طبية لممارسة تداخلات ومعالجات تجميلية وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة، لافتا إلى أن المداهمة تمت ضمن عمليات مراقبة نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.
إلى ذلك أضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والمستحضرات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات إحالة القائمين على الشقة
إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة المواطن الأردني.
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين بارتياد المؤسسات الطبية المرخصة لإجراء التداخلات والمعالجات التجميلية من قبل الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لرقابتها الدورية وبإشراف أطباء مؤهلون وباستخدام أدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية آمنة ومجازة من قبل المؤسسة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).













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