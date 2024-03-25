عبدو العربجي وقصة حب تلوح في الأفق مع بدور الداية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع كل المشاكل التي تفعلها بدور الداية والتي تلعب شخصيتها ديما قندلفت في مسلسل العربجي 2 ، يقابلها صمت تام في غالب الأحيان من قبل عبدو العربجي والذي يلعب شخصيته باسم ياخور.ذلك الصمت جعل كل الشخصيات في العمل تتهم عبدو بالتستر على أفعال بدور التي تحل المشاكل في كل مكان تتواجد فيه.. إلا أنه من الواضح وجود مشاعر وحب خفي بين عبدو وبدور.. وهذا ما أثبتته أحداث الحلقة 13.



فبعد أن قامت بدور بتشجيع محمود وزمرد على الهرب بعيدا حتى يتمكنوا من الزواج بسبب معارضة حسن، استطاع حسن أن يكشفهم ويهجم على محمود إلا أن بدور قامت بضربه على رأسه من الخلف وربطه في الشجرة حتى يتمكنوا من الهروب.

وعندما عادت له في المساء حتى تطعمه و كان الجميع يبحث عنه لأنه مفقود.

وجدها عبدو العربجي وقام بفك حسن.. وبقي هو وبدور، ودار نقاش بينهما بصوت عالي إلا أنها تمكنت كعادتها أن تدافع عن نفسها و تقلب الحق باطل.

ولكن اللافت في المشهد.. قام عبدو بضم بدور إلى حضنه في لقطة رومانسية.

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