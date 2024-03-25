Monday, 25 March 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدو العربجي وقصة حب تلوح في الأفق مع بدور الداية

3/25/2024 6:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع كل المشاكل التي تفعلها بدور الداية والتي تلعب شخصيتها ديما قندلفت في مسلسل العربجي 2 ، يقابلها صمت تام في غالب الأحيان من قبل عبدو العربجي والذي يلعب شخصيته باسم ياخور.
ذلك الصمت جعل كل الشخصيات في العمل تتهم عبدو بالتستر على أفعال بدور التي تحل المشاكل في كل مكان تتواجد فيه.. إلا أنه من الواضح وجود مشاعر وحب خفي بين عبدو وبدور.. وهذا ما أثبتته أحداث الحلقة 13.


فبعد أن قامت بدور بتشجيع محمود وزمرد على الهرب بعيدا حتى يتمكنوا من الزواج بسبب معارضة حسن، استطاع حسن أن يكشفهم ويهجم على محمود إلا أن بدور قامت بضربه على رأسه من الخلف وربطه في الشجرة حتى يتمكنوا من الهروب.

وعندما عادت له في المساء حتى تطعمه و كان الجميع يبحث عنه لأنه مفقود.

وجدها عبدو العربجي وقام بفك حسن.. وبقي هو وبدور، ودار نقاش بينهما بصوت عالي إلا أنها تمكنت كعادتها أن تدافع عن نفسها و تقلب الحق باطل.

ولكن اللافت في المشهد.. قام عبدو بضم بدور إلى حضنه في لقطة رومانسية.

et بالعربي

MENAFN25032024000208011052ID1108017371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث