كييف تتبنى مسؤولية الهجمات على مصافي النفط الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، أن مؤسسته تقف وراء الهجمات التي استهدفت مصافي نفط روسية.وقال ماليوك في منشور عبر قناة "تيليغرام" الرسمية لجهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين إنهم "يضربون" أهدافا مثل "جسر القرم والسفن الحربية في البحر الأسود والدبابات وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي ومصافي النفط"، فضلا عن "مواقع أخرى تعمل لصالح المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وخلال الأسابيع الماضية، شنت طائرات بدون طيار أوكرانية سلسلة هجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما مصافي النفط في عدة مناطق روسية، مما أدى في بعض الحالات إلى نشوب حرائق بالمصافي المستهدفة.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن مصادرها أن الأجهزة المختصة في البلاد كانت وراء هذه الأعمال التخريبية، لكن لم يصدر عن كييف حتى اليوم أي تصريح رسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق أشارت تقرير إعلامية غربية إلى أن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا، خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية.، وكذلك أن تقوم روسيا بالرد بتوجيه ضربات جوابية لمواقع البنية التحتية للخصم، والتي تعتمد عليها الدول الغربية أيضا.

روسيا اليوم