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الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

3/25/2024 6:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال ثلاثة شبان بعد محاولتهم إشعال النار في أحد مقرات الانتخابات الإقليمية في بارناول عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.
ووفقا للمخابرات الروسية، قام ثلاثة من سكان مقاطعة نوفوسيبيرسك بتحضير خمس عبوات حارقة (ما يسمى بقنابل المولوتوف). ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، "وتم اعتقالهم من قبل رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقرب من مبنى المقر الانتخابي الرئيسي أثناء محاولتهم تنفيذ هجومهم الإرهابي".

وجاء في بيان المخابرات، أن زعيم المجموعة البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى إقليم ألتاي في نهاية عام 2023 بهدف العمل. وهناك تم تكليفه من قبل ممثلي منظمة إرهابية محظورة في روسيا بارتكاب الجريمة، فقام بوضع خطة لتنفيذ هجوم إرهابي بعدما تمكن من تجنيد أصدقاء تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما لارتكاب الجريمة.
وفتح رجال الأمن قضية جنائية للتحقيق في القضية وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (محاولة ارتكاب عمل إرهابي لمجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق).

روسيا اليوم

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