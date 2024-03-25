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رئيس المكسيك يدعو واشنطن لإصلاحات جذرية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

3/25/2024 6:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه وهمي، معتبرا أن التغييرات الكبيرة في السياسة الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.

وفي مقابلة بثت الأحد، رد أوبرادور على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتخب في نوفمبر، قائلا: "كلا. هذا لا يعمل!"، مطالبا بدلا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
وعندما كان ترامب في السلطة وسعى إلى بناء جدار، ذكر الرئيس المكسيكي أنه أوضح لنظيره الأمريكي أن مهربين تمكنوا من حفر أنفاق تحت الحواجز التي كانت قائمة أصلا. وتابع أن ترامب "بقي صامتا ثم بدأ يضحك وقال لي: معك لا أستطيع أن أربح".
ويرتقب أن يتواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى مع ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية مجددا في صلب الحملة.
وانتقد ترامب وحزبه الجمهوري بايدن على خلفية عبور عدد قياسي من المهاجرين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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