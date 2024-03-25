رئيس المكسيك يدعو واشنطن لإصلاحات جذرية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه وهمي، معتبرا أن التغييرات الكبيرة في السياسة الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.
وفي مقابلة بثت الأحد، رد أوبرادور على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتخب في نوفمبر، قائلا: "كلا. هذا لا يعمل!"، مطالبا بدلا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
وعندما كان ترامب في السلطة وسعى إلى بناء جدار، ذكر الرئيس المكسيكي أنه أوضح لنظيره الأمريكي أن مهربين تمكنوا من حفر أنفاق تحت الحواجز التي كانت قائمة أصلا. وتابع أن ترامب "بقي صامتا ثم بدأ يضحك وقال لي: معك لا أستطيع أن أربح".
ويرتقب أن يتواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى مع ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية مجددا في صلب الحملة.
وانتقد ترامب وحزبه الجمهوري بايدن على خلفية عبور عدد قياسي من المهاجرين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
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