هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى هزة خفيفة، اليوم الإثنين، في حدود الساعة 8:16 حسب توقيت القدس.
وقال مدير مركز الزلازل الفلسطيني، في جامعة النجاح الوطنية، بروفيسور رضوان الكيلاني، إن الهزة كانت بقوة 2.3، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض تقريبا، غرب مدينة جنين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية، كما شعروا بهزتين مساء يوم السبت الماضي، وخصوصا التجمعات السكنية، وفي محافظة جنين، وما حولها.
وأضاف أن الهزة وقعت على صدع الكرمل، علماً أنّ المنطقة تعرضت في منطقة طبريا لهزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر بتاريخ 13/3/2024، وشعر بها أيضا سكان منطقة طبريا.
MENAFN25032024000208011052ID1108017365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.