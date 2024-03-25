هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى هزة خفيفة، اليوم الإثنين، في حدود الساعة 8:16 حسب توقيت القدس.



وقال مدير مركز الزلازل الفلسطيني، في جامعة النجاح الوطنية، بروفيسور رضوان الكيلاني، إن الهزة كانت بقوة 2.3، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض تقريبا، غرب مدينة جنين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية، كما شعروا بهزتين مساء يوم السبت الماضي، وخصوصا التجمعات السكنية، وفي محافظة جنين، وما حولها.



وأضاف أن الهزة وقعت على صدع الكرمل، علماً أنّ المنطقة تعرضت في منطقة طبريا لهزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر بتاريخ 13/3/2024، وشعر بها أيضا سكان منطقة طبريا.

