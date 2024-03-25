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اشتعال النيران في حافلة وشاحنة بعد حادث مروري في موسكو

3/25/2024 6:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية في طريق موسكو الدائري اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وقال مصدر أمني لوكالة "تاس" إنه عند الكيلومترالـ 45 من طريق موسكو الدائري، اصطدمت شاحنة بحافلة تابعة لهيئة أمنية.
وأضاف أن النيران التهمت الحافلة بالكامل، كما طالت كابينة الشاحنة، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة شخص واحد.

وأوضح المصدر أن الحافلة كانت واقفة قيد الإصلاح عندما اصطدمت بها الشاحنة.
وإثر الحادث أغلقت الشرطة حركة المرور بالكامل في الممر الخارجي من طريق موسكو الدائري، وفي وقت لاحق تم إخماد الحريق.

روسيا اليوم

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