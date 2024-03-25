اشتعال النيران في حافلة وشاحنة بعد حادث مروري في موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شخص في حادث اصطدام شاحنة بحافلة تابعة لجهة أمنية في طريق موسكو الدائري اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وقال مصدر أمني لوكالة "تاس" إنه عند الكيلومترالـ 45 من طريق موسكو الدائري، اصطدمت شاحنة بحافلة تابعة لهيئة أمنية.
وأضاف أن النيران التهمت الحافلة بالكامل، كما طالت كابينة الشاحنة، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة شخص واحد.
وأوضح المصدر أن الحافلة كانت واقفة قيد الإصلاح عندما اصطدمت بها الشاحنة.
وإثر الحادث أغلقت الشرطة حركة المرور بالكامل في الممر الخارجي من طريق موسكو الدائري، وفي وقت لاحق تم إخماد الحريق.
روسيا اليوم
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