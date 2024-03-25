وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في قطاع يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.



وأكد خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، أن "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.



"نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، وفق الصفدي، موضحا أن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية.