إسبانيا تحظر تيليغرام مؤقتا

MENAFN - Al Wakeel News)أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحظر خدمة المراسلة الفورية "تيليغرام " مؤقتًا في كافة أرجاء البلاد بعد شكاوى من شركات الإعلام بشأن تداول المحتوى المملوك لها عبر المنصة بدون تصريح منها، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".



ووفقًا للأمر الصادر عن المحكمة، فإن خدمة تيليغرام ستُوقف بدايةً من اليوم الاثنين، وسيكون لزامًا على شركات الاتصالات تنفيذ أمر المحكمة في إسبانيا خلال التحقيقات.



واشتكت شركات إعلامية إسبانية من منصة تيليغرام إلى القضاء الإسباني، ومنها شركات "آرتيس ميديا" (Atresmedia) و"ميديا ست" (Mediaset) و"تيليفونيكا" (Telefonica) و"موفيستار" (Movistar) و"إيغيدا" (Egeda)، وهي شركات إعلامية رئيسية.



واتهمت الشركات الإعلامية المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، بدون ترخيص منها.



وكان قاضي المحكمة العليا الإسبانية، سانتياجو بدراز، قد طلب من الشركة المالكة للتطبيق إرسال معلومات معينة تخص تلك القضية، وقد أمر بحظر التطبيق بعد عدم الرد على طلبه، وفقًا لما ذكره موقع "يورو نيوز" الإخباري.



وتحتل تيليغرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في إسبانيا، إذ يستخدمها تقريبًا خمس السكان، بما يزيد على 8 ملايين مستخدم، وفق بعض التقديرات.



ومن المتوقع أن يستمر حجب التطبيق في إسبانيا لأيام معدودة فقط، وفقًا لمصادر قضائية.



ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تحجب تطبيق تيليغرام في الوقت الحالي، ومنها الصين وتايلند وكوبا وباكستان وغيرها من الدول لأسباب سياسية، كما حُجب التطبيق مؤقتًا في دول أخرى لأسباب مختلفة.



وتُعد تيليغرام من أكبر خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في العالم بما يزيد على 900 مليون مستخدم، وفقًا لإحصائيات حديثة.

الجزيرة