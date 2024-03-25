ارتفاع قتلى العواصف الشديدة في البرازيل إلى 25 شخصًا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد ضحايا العواصف الشديدة التي ضربت جنوب شرقي البرازيل اليوم الاثنين، إلى ما لا يقل عن 25 قتيلًا حتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء البرازيلية، تسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في فيضانات مفاجئة وانهيارات، إلا أن عمال الإنقاذ تمكنوا من الوصول إلى المناطق التي عزلتها الفيضانات.
وفي إسبيريتو سانتو، التي تحد ريو دي جانيرو من الشمال، تم نقل أكثر من 5400 شخص إلى مكان آمن، وفقد أكثر من 250 شخصا منازلهم وسقط أكثر من 300 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة في بتروبوليس التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال مدينة ريو دي جانيرو الساحلية وعلى ارتفاع يزيد عن 800 متر عن سطح البحر.
وفي ريو دي جانيرو، أنقذ عمال الطوارئ أكثر من 90 شخصًا في جميع أنحاء الولاية، ولا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار.
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