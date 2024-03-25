ارتفاع قتلى العواصف الشديدة في البرازيل إلى 25 شخصًا

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد ضحايا العواصف الشديدة التي ضربت جنوب شرقي البرازيل اليوم الاثنين، إلى ما لا يقل عن 25 قتيلًا حتى الآن.



وبحسب وكالة الأنباء البرازيلية، تسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في فيضانات مفاجئة وانهيارات، إلا أن عمال الإنقاذ تمكنوا من الوصول إلى المناطق التي عزلتها الفيضانات.



وفي إسبيريتو سانتو، التي تحد ريو دي جانيرو من الشمال، تم نقل أكثر من 5400 شخص إلى مكان آمن، وفقد أكثر من 250 شخصا منازلهم وسقط أكثر من 300 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة في بتروبوليس التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا شمال مدينة ريو دي جانيرو الساحلية وعلى ارتفاع يزيد عن 800 متر عن سطح البحر.



وفي ريو دي جانيرو، أنقذ عمال الطوارئ أكثر من 90 شخصًا في جميع أنحاء الولاية، ولا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار.