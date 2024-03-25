زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 4.8 درجات
التاريخ
3/25/2024 6:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 76 كيلومترًا جنوب مدينة "ذهوب".
سبق
MENAFN25032024000208011052ID1108017360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.