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غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدور الأونروا

3/25/2024 6:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهيئة الأممية ملتزمة بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها.

وجدد غوتيريش التأكيد في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار، موضحا أن "وكالة الأونروا هي شريان الحياة والأمل والكرامة في قطاع غزة".

وقال: "نبذل جهودا لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها "الأونروا"، وماضون في الاتجاه الصحيح، وهناك دول تراجعت عن وقف تمويلها للوكالة، ودول أخرى تنتظر نتائج تحقيقاتنا.

وأفاد بأن 171 موظفا من الأونروا قتلوا (ارتقوا شهداء) في قطاع غزة؛ "وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

MENAFN25032024000205011050ID1108017358

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