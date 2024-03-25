غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدور الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهيئة الأممية ملتزمة بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها.
وجدد غوتيريش التأكيد في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار، موضحا أن "وكالة الأونروا هي شريان الحياة والأمل والكرامة في قطاع غزة".
وقال: "نبذل جهودا لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها "الأونروا"، وماضون في الاتجاه الصحيح، وهناك دول تراجعت عن وقف تمويلها للوكالة، ودول أخرى تنتظر نتائج تحقيقاتنا.
وأفاد بأن 171 موظفا من الأونروا قتلوا (ارتقوا شهداء) في قطاع غزة؛ "وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
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