إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول سلطنة عُمان

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلم المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" من انتربول سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، مطلوبا فارا من وجه العدالة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم، بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استلام مطلوب فار من وجه العدالة منذ عام 2022، بناءً على مذكرة قبض دولية صادرة من قبل النيابة العامة بتهمة الاحتيال بمبلغ 13 مليون شيقل.
وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب، تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.
هذا ووجهت الشرطة تنبيها للفارين خارج فلسطين، بضرورة العودة، وتسليم أنفسهم، لتسوية أوضاعهم القضائية.
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