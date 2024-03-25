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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول سلطنة عُمان

3/25/2024 6:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تسلم المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" من انتربول سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، مطلوبا فارا من وجه العدالة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم، بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استلام مطلوب فار من وجه العدالة منذ عام 2022، بناءً على مذكرة قبض دولية صادرة من قبل النيابة العامة بتهمة الاحتيال بمبلغ 13 مليون شيقل.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب، تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

هذا ووجهت الشرطة تنبيها للفارين خارج فلسطين، بضرورة العودة، وتسليم أنفسهم، لتسوية أوضاعهم القضائية.

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