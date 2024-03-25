غوتيريش: 171 من موظفي الأونروا قتلوا بالحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن وكالة الأونروا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة في جميع خطواتها، وتقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي أقيم صباح اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمان: "يجب علينا أن نسعى للمحافظة على الخدمات التي تقدمها الأونروا وتعزيز عملها واستمرارها، وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نكرم 171 من موظفينا الذين قتلوا في غزة، وهو العدد الأكبر من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار.

وجدد غوتيريش مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك إجماع دولي على أن الاجتياح البري لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، معربا عن أسفه للوقف تمويل الأونروا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعمها وزيادة فعاليتها.

وأوضح أن الأمم المتحدة نبذل جهودا لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها الأونروا والمضي في الاتجاه الصحيح، قائلا إن هناك "بعض الدول أوقفت تمويلها لوكالة الأونروا وأخرى تراجعت عن ذلك، ودول أخرى تنتظر نتائج تحقيقاتنا".