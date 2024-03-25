الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 65 كلم في الساعة

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجويةنشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 65 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.

وذكرت أنه سيسود لنهار اليوم الاثنين، طقس دافئ مع فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.



