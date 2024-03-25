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الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 65 كلم في الساعة

3/25/2024 6:05:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية
نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 65 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.

وذكرت أنه سيسود لنهار اليوم الاثنين، طقس دافئ مع فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.


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