الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 65 كلم في الساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية
نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 65 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.
وذكرت أنه سيسود لنهار اليوم الاثنين، طقس دافئ مع فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.
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