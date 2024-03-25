سالم النواف يبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات أمة 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وجه لتسخير الخدمات وتسهيل الإجراءات على الناخبين والناخبات ليؤدوا واجبهم على
أكمل وجه
ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2024 الفريق الشيخ سالم النواف، اجتماعاً أمس الأحد، في مقر وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر أحمد المحيسن ووكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف ووكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري ومدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس ووكيل وزارة التربية بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية بدر العدواني ومدير إدارة شؤون الانتخابات عميد حقوقي د.أحمد عبدالله الهاجري، وذلك لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات مجلس الأمة والمقرر إجراؤها في الرابع من أبريل 2024.
وفي بداية الاجتماع رحب الفريق النواف بالحضور ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وتناول الاجتماع بحث جميع الاستعدادات الأمنية واللوجستية والتنظيمية وآلية التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة.
ووجه الفريق الشيخ سالم النواف لتوفير وتسخير كل الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، ولكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً، مؤكدا ضرورة حرص الأجهزة الأمنية على توفير الخدمات وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة، ومشيرا إلى ان تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة في الدولة وتعاون المواطنين سيظلان دائما درعا للوطن ولنظامه الديموقراطي.
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