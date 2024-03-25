سالم النواف يبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات أمة 2024

وجه لتسخير الخدمات وتسهيل الإجراءات على الناخبين والناخبات ليؤدوا واجبهم على

أكمل وجه







ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2024 الفريق الشيخ سالم النواف، اجتماعاً أمس الأحد، في مقر وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر أحمد المحيسن ووكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف ووكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري ومدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس ووكيل وزارة التربية بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية بدر العدواني ومدير إدارة شؤون الانتخابات عميد حقوقي د.أحمد عبدالله الهاجري، وذلك لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات مجلس الأمة والمقرر إجراؤها في الرابع من أبريل 2024.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق النواف بالحضور ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وتناول الاجتماع بحث جميع الاستعدادات الأمنية واللوجستية والتنظيمية وآلية التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة.

ووجه الفريق الشيخ سالم النواف لتوفير وتسخير كل الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، ولكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً، مؤكدا ضرورة حرص الأجهزة الأمنية على توفير الخدمات وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة، ومشيرا إلى ان تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة في الدولة وتعاون المواطنين سيظلان دائما درعا للوطن ولنظامه الديموقراطي.