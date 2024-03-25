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الأمير يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية بالمنامة مايو المقبل

3/25/2024 6:05:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في العاصمة المنامة مايو المقبل.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

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