محبو العطاء "الساكنة الإنسانية بقلوبهم" يتسابقون لتقديم أعمال الخير والتبرعات خاصة في شهر رمضان، ما يجعلهم في بعض الأحيان فريسة للمتسولين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حسابات وهمية وبأسماء مستعارة تتسول باستخدام كلمات مؤثرة وآيات قرآنية بهدف النصب والاحتيال.

ولا تختلف ظاهرة التسول الإلكتروني كثيراً عن التسول التقليدي فهي قائمة بالأساس على الخداع والتحايل والاستغلال للحصول على المنافع المالية والعينية، لكن يتميز التسول الإلكتروني بأنه وسيلة آمنة للمتسول مجهول الهوية فلا يمكن معرفة معلومات عنه، ويُسّهِل ذلك استخدام الأسماء المستعارة والصور المزيفة، كما أن المتسولين الإلكترونيين عادة ما يتمتعون بذكاء اجتماعي عال جداً في انتقاء الكلمات المؤثرة التي تستعطف الأفراد للحصول على المال باستخدام تقنيات حديثة مثل تركيب فيديوهات أو صور مزيفة، ويعمل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على ترويج تلك الفيديوهات والقصص الإلكترونية التي ينشرها المتسولون، فضلاً عن الأساليب الأخرى

كإظهار بعض التقارير الطبية المزيفة وفواتير الماء والكهرباء وطلب المساعدة لاستكمال الدراسة وإجراء العمليات الجراحية.

ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها سهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء الحسابات الوهمية وعوامل اجتماعية كالتفكك الأسري والانفتاح غير المنضبط واقعياً وافتراضياً، وعوامل اقتصادية كالفقر وتطور التجارة الإلكترونية في جني الأرباح، وعوامل أخلاقية كضعف الوازع الديني والانحلال السلوكي وفقدان الرقابة الذاتية من الأهل.

وتحظر دولة الإمارات العربية المتحدة التسول واستجداء الآخرين وجرًّمته بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فنصت المادة ( 51) منه على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الإتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو خلاف الحقيقة).



ونصت المادة رقم (475 ) من المرسوم بقانون اتحادي

رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم

والعقوبات على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ( 5000 ) درهم كل من ارتكب جريمة التسول، ويعد ظرفاً مشدداً إذا اُرتُكِبَت جريمة التسول في الأحوال الآتية ( إذا كان المتسول صحيح البنية له مورد ظاهر للعيش، إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم).

كما نصت المادة رقم (476) من القانون سالف الإشارة إليه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم).

ومؤخراً أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة (كافح التسول) بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول والوقاية منها سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني، وينبغي دائماً تحري الدقة عند تقديم المساعدات ويجب أن تكون من خلال قنواتها الرسمية داخل الدولة والجهات المعتمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها.



